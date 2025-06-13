İstanbul'da 2025’te 7 bin kene vakası

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yıl İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandığını belirtti. Güner, kene ısırıklarının çoğunun zaman zararsız olduğunu ancak taşıyıcı kenelerin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül olabilen hastalıklara yol açabildiğini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin kene teması konusunda bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını belirten Güner, erken farkındalık ve basit önlemlerle ciddi sağlık risklerinin önüne geçildiğini kaydetti. Güner, yaz aylarının yaklaşmasıyla kene ısırma vakalarının yaşandığını kaydederek, "2025'te İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakaların 6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir" diye konuştu.





KENE ISIRAN YERE KOLONYA DÖKMEYİN

Doç. Dr. Güner, kırsal alanlara, tarla, orman veya piknik alanlarına gidildiğinde vücudu mümkün olduğunca örten uzun kollu giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının önemli olduğunu ifade etti. Açık renkli giysiler tercih edilerek, vücut üzerindeki kenelerin daha kolay

fark edilmesinin sağlanması gerektiğini aktaran Güner, "Doğal alanlardan dönüldüğünde, kulak arkası, ense, koltuk altı, kasıklar, bel çevresi ve diz arkaları dahil olmak üzere vücut detaylı bir şekilde kene açısından kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene fark edildiğinde kesinlikle kolonya, sigara, deterjan veya başka kimyasal madde uygulanmamalı. Bu maddeler kenenin salgılamasını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltebilir" ifadelerini kullandı. Güner, kenenin dikkatlice çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, bu kişilerin en kısa sürede hastaneye başvurmasını önerdi.





Kayseri'de keneden ikinci ölüm

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekici'nin Kayseri'de 16 yıl önce Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evden çıkan ve 556 gün sonra cesetleri Yozgat'ta bulunan Ahmet Tuna Tekin (8) ile Dilruba Tekin (6) kardeşlerin ablaları olduğu ortaya çıktı.



