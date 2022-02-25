Gündem 315 kaçak göçmen yakalandı
İSTANBUL

315 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1,5 ayda 6 operasyona imza attı. Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Arnavutköy’deki baskınlarda 315 göçmen yakalandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
İstanbulda 315 kaçak göçmen yakalandı ​
Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Filistin, İran ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1,5 ayda 6 operasyona imza attı. Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Arnavutköy’deki baskınlarda 315 göçmen yakalandı. Arnavutköy’de yakalanan Afganların sosyal medyada silahlı ve kılıçlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Zeytinburnu’nda minibüs içinde yakalananların ise Avrupa’ya gitme hayaliyle Edirne’ye yola çıktıkları öğrenildi. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Filistin, İran ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısından 3’ü tutuklandı.

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