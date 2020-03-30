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İSTANBUL

İstanbul'da 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başladı

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamıştı: 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca toplam 300 bin gıda kolisi yardımı yapılacağını duyurmuştu. Yardım kolileri bugün ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yola çıktı. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım ile ilgili konuşan Vali Yerlikaya, “Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yardım yapılacağını duyurmuştu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisi yardımı yapılmaya başlandı. Yardım kolileri 39 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün eş zamanlı olarak yola çıktı.

Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Dünyayı ve ülkemiz tehdit eden görünmez bir düşmanla mücadele ediyoruz. Hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık bırakmayacağız. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle 65 yaşından büyük ve 65 yaşında olan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizle ilgili sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfımız, 5 günden beri geceli gündüzlü çalıştı. Toplam 52 bin dosya adresleriyle beraber tespit edildi. İstedik ki sokağa çıkma yasağıyla bu büyüklerimizin kapılarını çalalım. Kaymakamlarımızın koordinasyonuyla, vefa sosyal destek grupları ve onların yönetiminde vefa iletişim merkezleri, 155 156 çağrı merkezlerimizce harekete geçen bu merkezde benim, kaymakamlarımız, yerel yönetimlerimiz, büyükşehir ve 39 ilçemiz görevlileri, Kızılay AFAD ve gönlü hayırdan yana yer alan STK’larımızdan o masada bulunması uygun görülenlerin hepsi masada yer alıyor" dedi.

Yerlikaya, "22 Mart saat 13’ten bugün sabah saat 09.00’a kadar yaklaşık 73 bin çağrı aldık. Ve 65 binin biraz üzerinde çağrılarla gelen büyüklerimizin ricalarını yerine getirdik. Aradaki 7-8 bin çağrı da onların bilgi edinmeyle ilgili sordukları husustu onları kendileriyle paylaştık. Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek. Ama bugün burada bulunmamızın önemli sebebi de şu, biz her hafta onların evine bir yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres her hafta olmak üzere bu haftadan itibaren birinci hafta, bu devam edecek. Bu sene farklı bir tarzla dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun enlem boylamlarını aldık. Getir firması, burada İl Tarım Müdürlüğü ve gıda mühendislerimizin gözetiminde gece gündüz esasına göre hazırlandı” ifadelerini kullandı.

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