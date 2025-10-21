Yeni Şafak
İstanbul'da 71 kişilik suç ağı çökertildi: Silahlı eylemlerin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da 71 kişilik suç ağı çökertildi: Silahlı eylemlerin görüntüleri ortaya çıktı

15:5721/10/2025, Salı
IHA
Yunanistan’da firari olarak yaşayan çete lideri U.Ş.’nin yönettiği organize suç ağına ait 71 kişi yakalandı. “Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama”dan 'silahlı tehdit'e kadar 32 ayrı suça karıştıkları belirlenen grubun, iş yerlerine düzenlediği saldırıların görüntüleri deşifre oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gasp, tehdit ve kasten yaralama başta olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Cuma günü geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgütün Yunanistan’da firari olarak bulunan lideri U.Ş. tarafından yönetildiği tespit edilen 71 şüpheli yakalandı.

Yakalanan çete üyeleri adliyeye gönderildi

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, suç örgütünün "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 32 ayrı olaya karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Operasyon kapsamında altı ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 50 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, suç örgütünün karıştığı olaylara ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırılara ait görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, çete üyelerinin iş yerlerine silahla saldırı anları yer aldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sunduğu belirtildi.




