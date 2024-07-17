Türkiye genelinde görülen kuraklık İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı.
Yaz aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında azalma görüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı 17 Temmuz itibariyle yüzde 63,55'e geriledi.
2024 yılının en düşük doluluk oranı
İSKİ'nin internet sitesinde paylaşılan verilere göre, barajların doluluk oranında sadece 14 gün içerisinde yaklaşık yüzde 5 azalma yaşandığı da görüldü.
4 Temmuz'da yüzde 68,18 olan doluluk oranının 17 Temmuz itibariyle 63,55'e gerilediği ortaya çıktı.
Söz konusu rakamlar sonucu ortaya çıkan tablo, İstanbul'daki barajların 2024 yılındaki en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti.
- Istrancalar: 37,04
- Elmalı: 65,42
- Kazandere: 38,78
- Alibey: 33,04
- Pabuçdere: 46,74
- Sazlıdere: 55,21
- Darlık: 64,48
- Büyükçekmece: 59,87
- Terkos: 75,87
- Ömerli: 71,15