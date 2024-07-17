|
Gündem

İstanbul'da barajların doluluk oranı ne? Kuraklık nedeniyle sular azaldı: 2024 yılının en düşük seviyesi

İstanbul'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki sular da azalmaya başladı. İSKİ'den elde edilen verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 17 Temmuz itibariyle yüzde 63,55'e düştü. Söz konusu rakamlar sonucu ortaya çıkan tablo, İstanbul'daki barajların 2024 yılındaki en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti.

Semih Bozkuş
21:04 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:13 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye genelinde görülen kuraklık İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı.

Yaz aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında azalma görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı 17 Temmuz itibariyle yüzde 63,55'e geriledi.

2024 yılının en düşük doluluk oranı

İSKİ'nin internet sitesinde paylaşılan verilere göre, barajların doluluk oranında sadece 14 gün içerisinde yaklaşık yüzde 5 azalma yaşandığı da görüldü.

4 Temmuz'da yüzde 68,18 olan doluluk oranının 17 Temmuz itibariyle 63,55'e gerilediği ortaya çıktı.

Söz konusu rakamlar sonucu ortaya çıkan tablo, İstanbul'daki barajların 2024 yılındaki en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti.

17 Temmuz itibariyle İstanbul'daki barajların yüzde olarak doluluk oranları ise şöyle:
  • Istrancalar: 37,04
  • Elmalı: 65,42
  • Kazandere: 38,78
  • Alibey: 33,04
  • Pabuçdere: 46,74
  • Sazlıdere: 55,21
  • Darlık: 64,48
  • Büyükçekmece: 59,87
  • Terkos: 75,87
  • Ömerli: 71,15


#İstanbul
#Barajlar
#Doluluk Oranı
#Yağmur
#Yağış
#Kuraklık
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?