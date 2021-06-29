Gündem İstanbulda çakarlı magandalar yol kesti
İSTANBUL

İstanbul'da çakarlı magandalar yol kesti

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta sonu bir grup, çakarlı arabalarla yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çekti. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken trafiğin tıkanmasıyla zor anlar yaşayan diğer araç sürücüleri de duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda çakarlı magandalar yol kesti
Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken diğer sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yakuplu Mahallesi Ambarlı limanı yolunda meydana geldi. Bir grup, çakarlı araçlarla yolun bir şeridini kapatıp halay çekti.

Yolda oluşan uzun trafiğe aldırış etmeyen grup, araçlardan birinde açtıkları yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız etti. Araçların çakarlı olduğu da görüldü. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken diğer sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi.

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GÜNDEM
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Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
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Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.


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