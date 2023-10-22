İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası: 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

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22 Ekim 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı Genel Provasının Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı’nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü yapılmasına karar verilirken İstanbul Valiliği, 24 Ekim Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.
ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CD.) GİDİŞ VE GELİŞLER TRAFİĞE KAPATILACAK.
D100 KUZEY VE GÜNEY İSTİKAMETİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
10. YIL CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
EDİRNEKAPIDAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLER
OĞUZHAN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
SOFULAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
HALICILAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
AKDENİZ CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
AKŞEMSETTİN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
ORDU CADDESİNDEN VE ATATÜRK BULVARINDAN (AKSARAYDAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
KEÇECİ MEYDAN SOKAK TAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ
ADNAN MENDERES BULVARINA(VATAN CADDESİ) ÇIKAN TÜM CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
HAL YOLU GÜNEY İSTİKAMETİ BAYRAMPAŞA AYRIMLARINDAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK OLUP TRAFİK AKIMI YANYOLA
YÖNLENDİRİLECEKTİR. ALTERNATİF YOLLAR
TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ
FEVZİPAŞA CADDESİ
ATATÜRK BULVARI
SAHİL KENNEDY CADDESİ