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Gündem

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası: 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provasının yapılacağı 24 Ekim Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Kenan Biter
15:38 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

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22 Ekim 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı Genel Provasının Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı’nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü yapılmasına karar verilirken İstanbul Valiliği, 24 Ekim Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.


Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde, 24 Ekim Salı günü sabah saat 06.00’dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CD.) GİDİŞ VE GELİŞLER TRAFİĞE KAPATILACAK.

D100 KUZEY VE GÜNEY İSTİKAMETİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

10. YIL CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

EDİRNEKAPIDAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLER

OĞUZHAN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

SOFULAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

HALICILAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

AKDENİZ CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

AKŞEMSETTİN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

ORDU CADDESİNDEN VE ATATÜRK BULVARINDAN (AKSARAYDAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

KEÇECİ MEYDAN SOKAK TAN ADNAN MENDERES BULVARI(VATAN CADDESİ) GİRİŞLERİ

ADNAN MENDERES BULVARINA(VATAN CADDESİ) ÇIKAN TÜM CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILACAKTIR

HAL YOLU GÜNEY İSTİKAMETİ BAYRAMPAŞA AYRIMLARINDAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK OLUP TRAFİK AKIMI YANYOLA


YÖNLENDİRİLECEKTİR. ALTERNATİF YOLLAR


TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ

FEVZİPAŞA CADDESİ

ATATÜRK BULVARI

SAHİL KENNEDY CADDESİ




#Cumhuriyet Bayramı
#İstanbul Valiliği
#trafiğe kapatılacak yollar
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