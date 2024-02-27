AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:09'da Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Biga olduğu duyuruldu.

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur."

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur."

Çanakkale Biga’da 4️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/RE33JFdXCO

Çanakkale'de meydana gelen 4,6 ve 2,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından valilik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün (Salı) saat 16:09’da İlimiz Biga Merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.