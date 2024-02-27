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Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale, Biga'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada saha taramalarının devam ettiğini an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti. Bölgede küçük artçı depremler sürüyor.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:17 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 16:47 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Çanakkae'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkae'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:09'da Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Biga olduğu duyuruldu.


Bir artçı deprem daha

Çanakkale'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. MErkez üssü Biga olan 2,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya,
"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur."
ifadelerini kullandı.

AFAD: Saha taramaları devam ediyor

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada,
"Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
denildi.

Çanakkale Valiliği: Herhangi bir olumsuz durum yok

Çanakkale'de meydana gelen 4,6 ve 2,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından valilik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün (Salı) saat 16:09’da İlimiz Biga Merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


#deprem
#İstanbul
#Çanakkale
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