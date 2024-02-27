AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 16:09'da Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Biga olduğu duyuruldu.
Bir artçı deprem daha
Çanakkale'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. MErkez üssü Biga olan 2,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
AFAD: Saha taramaları devam ediyor
Çanakkale Valiliği: Herhangi bir olumsuz durum yok
Çanakkale'de meydana gelen 4,6 ve 2,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından valilik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün (Salı) saat 16:09’da İlimiz Biga Merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.