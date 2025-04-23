İstanbul 'da saat 12.49'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından İstanbul'da da olumsuz bir durum yaşanmaması adına İstanbul'da çeşitli tedbirler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği , okul bahçelerinin, spor salonlarının ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evde geçirmek isteyemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını bildirdi.

"Kızılay ve AFAD tüm imkanlarını seferber etti"

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi :

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."





Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.



Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.



Kızılay ve… — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 23, 2025







