İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada okul lavabolarının da ikinci bir talimata kadar vatandaşların kullanımına açık tutulacağı belirtildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin ardından İstanbul'da da olumsuz bir durum yaşanmaması adına İstanbul'da çeşitli tedbirler alınmaya başlandı.
"Kızılay ve AFAD tüm imkanlarını seferber etti"
"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.
Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.
Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."