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İstanbul Valiliği: Okul bahçeleri ve camiler kullanıma açıldı

İstanbul Valiliği: Okul bahçeleri ve camiler kullanıma açıldı

Semih Bozkuş
18:3123/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da sosyal alanlar vatandaşların kullanımına açıldı.
İstanbul'da sosyal alanlar vatandaşların kullanımına açıldı.

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada okul lavabolarının da ikinci bir talimata kadar vatandaşların kullanımına açık tutulacağı belirtildi.

İstanbul
'da saat 12.49'da
Silivri
merkezli 6,2 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından İstanbul'da da olumsuz bir durum yaşanmaması adına İstanbul'da çeşitli tedbirler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda
İstanbul Valiliği
, okul bahçelerinin, spor salonlarının ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evde geçirmek isteyemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını bildirdi.

"Kızılay ve AFAD tüm imkanlarını seferber etti"

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi
:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."




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