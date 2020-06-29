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İSTANBUL

İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 53 adrese baskın düzenlendi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şafak vakti Üsküdar başta olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Haber Merkezi İHA
5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, ’torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Özel Harekat destekli Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ilçede 400 polisle operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında, Özel Harekat polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi.

Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan arama neticesinde mont ve yatakların altında uyuşturucu maddeye rastlandı.

5 ilçede 400 polisle operasyon düzenlendi.

Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 55 şahıs gözaltına alınıp çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.
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Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.
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İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.


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