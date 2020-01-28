Gündem İstanbulda feci kaza 3 at telef oldu
İSTANBUL

İstanbul’da feci kaza: 3 at telef oldu

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi.

Haber Merkezi İHA
Atlardan biri çarpmanın etkisiyle arabanın camından girdi.
Atlardan biri çarpmanın etkisiyle arabanın camından girdi.

Araç sürücüsü ise feci kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 06.30’da Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarptı.

Olay, Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti.
  • Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde telef oldu. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Kaza sebebiyle trafik aksadı.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.

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