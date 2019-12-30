İstanbul'da fırtına alarmı: Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu

İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
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