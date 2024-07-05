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İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi

Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi. Öte yandan Ankara semalarında da göktaşı görüldüğü öğrenildi.

Semih Bozkuş
22:28 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 23:39 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul ve çevre iller ile Ankara'da göktaşı görüntülendi.
İstanbul ve çevre iller ile Ankara'da göktaşı görüntülendi.

İstanbul ve çevre illerin semalarında göktaşı görüntülendi.

Vatandaşlar, megakentin birçok noktasından görülen göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı.



O anlar ise vatandaşlarda ve izleyenlerde büyük ilgi uyandırdı.

Göktaşının nereye düştüğü bilinmezken göktaşının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi.

Bursa ve Yalova'dan da görüldü

Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü. Şehir merkezleri ve ilçelerinde vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenen ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.



#Göktaşı
#İstanbul
#Sosyal Medya
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