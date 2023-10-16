İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu Mecidiyeköy istikameti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Levent Büyükdere Caddesi ile Nurtepe Viyadüğü'nden TEM Otoyolu'na katılımda yoğunluk yaşanırken, otoyolun Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde de trafik ağır seyrediyor.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakasında da D-100 kara yolu Maltepe ve Göztepe arasında trafik akışı yavaşlarken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 08.30'da yüzde 65'lere çıktı.

Toplu taşıma araçlarında da kalabalık oluştu

İşe giden vatandaşlar ve öğrencilerin hareketli olduğu sabah saatlerinde kentteki toplu taşıma araçlarında ve duraklarda kalabalık oluştu.

Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanırken özellikle Edirnekapı ve Cevizlibağ'daki metrobüs duraklarında giriş ve çıkışlarda kuyruk oluştu, vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yoğunluk dikkati çekti.

Beylikdüzü'nde metrobüsün Beykent durağındaki tek yönlü çalışma nedeniyle TÜYAP yönünde indirilmeyen yolcular, sonraki durakta inip tekrar bindikleri araçla geri gelerek karşı yönünde inebiliyor. Bu durum da metrobüsün Beykent ve son duraklarında daha fazla yoğunluk yaşanmana yol açıyor.