İstanbul'da hava kirliliği değerleri anlık takip edilirken, bu akşam itibarıyla en yüksek kirlilik değeri Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü.
Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.
Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.
Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00'de Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:
Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle:
İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileri
İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre ise kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle:
"Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-14 (İyi), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi), Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi), Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta), Esenler (Kentsel)-58 (Orta), Aksaray (Trafik)-71 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi), Selimiye (Trafik)-33 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi), Kartal (Kentsel)-49 (İyi), Büyükada (Arka plan)-37 (İyi), Şile (Arka plan)-47 (İyi), Tuzla (Kentsel)-84 (Orta), Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta), Üsküdar 2 (Trafik)-51 (Orta), Kadıköy (Kentsel)-62 (Orta), D-100 (Trafik)-141 (Hassas)."