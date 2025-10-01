İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 909 kişi gözaltına alındı

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1339 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

Uygulama kapsamında 354 bin 563 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 472 şüphelinin de bulunduğu 909 kişi gözaltına alındı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 825 araç ve 1214 motosiklet kontrol edildi. 3 bin 278 araç ve motosiklet ile 25 sürücüye işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi.