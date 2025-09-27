Yeni Şafak
12:3827/09/2025, Cumartesi
AA
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 1147 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 544 şüphelinin de bulunduğu 1147 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1432 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya, bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1323 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 366 bin 804 kişinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 544 şüphelinin de bulunduğu 1147 kişi gözaltına alındı.

Toplam 978 bin 353 lira trafik cezası kesildi

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, 1578 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 550 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 492 umuma açık iş yeri denetlenirken, 1 iş yerine işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 335 araç ile 867 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 432 araç ve motosiklet ile 11 sürücüye işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 978 bin 353 lira trafik cezası kesildi.




