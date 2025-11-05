İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 40 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına ilişkin ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Belirlenen 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.