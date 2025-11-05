Yeni Şafak
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandı

09:125/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
41 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik dün 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonlarda, 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şüphelileri yakalayarak ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engellediklerini ve huzuru kaçıran çeteler ile organize suç örgütlerine silah temininin önüne geçtiklerini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."




#"silah ve  mühimmat kaçakçılığına"
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#operasyon
