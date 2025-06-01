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İstanbul'da kadınlar arasında yumruklu kavga

İstanbul'da kadınlar arasında yumruklu kavga

23:351/06/2025, Pazar
DHA
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Kadınların kavgası aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kadınların kavgası aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul Beşiktaş'ta üç kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde cadde üzerinde 3 kadın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay dün gece Kuruçeşme'de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



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