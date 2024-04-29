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İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

09:36 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:39 - 29/04/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul
İstanbul

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. Olayda, 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, 22.30 sıralarında, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle kafenin önüne gelerek içeriye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kafede bulunan Y.A., N.C. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





#İstanbul
#Bağcılar
#emniyet
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