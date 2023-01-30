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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde ve Kağıthane ile Hasdal'da kar yağışı başladı. Yağışla birlikte çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.

15:36 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
İstanbul karla buluştu

İstanbul karla buluştu

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.


Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.





İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Hasdal ve çevresinde kar yağışı başladı.

#istanbul
#kar
#hava durumu
8 dakika önce
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İstanbul'da kar yağışı başladı
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