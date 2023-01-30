İstanbul'da kar yağışı başladı

Yeni yılın da gelişiyle ülkede soğuk ve yağışlı havanın artacağı beklentileri, Ocak ayının ortalanmasıyla yerini umutsuzluğa bıraktı. Baraj doluluk oranları her geçen gün daha da düşerken sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayının ardından nihayet Meteoroloji uzmanlarından güzel haber geldi. İstanbul'da ne zaman kar yağışı başlayacak? İşte İstanbul kar yağışına ilişkin detaylar...