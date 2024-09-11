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İstanbul'da 'Maymun çiçeği' vakası iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildi. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edildi" denildi. Öte yandan, 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısı yapıldı.

Pınar Görgü
11:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:58 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan, Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi.


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.


Maymun çiçeği tespit edilmedi

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.


Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz"



#Sağlık Bakanlığı
#maymun çiçeği virüsü
#bulaşıcı hastalık
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