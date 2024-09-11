İstanbul'da 'Maymun çiçeği' vakası iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Tek vaka var, tecrit edilmiş durumda" dedi. Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmesi ile maymun çiçeği virüsü ile ilgili armalar hız kazandı. Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, naısl anlaşılır? İşte ayrıntılı bilgiler...