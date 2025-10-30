Yeni Şafak
İstanbul'da Pakistan - Afganistan zirvesi: Taraflar ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldı

22:4630/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
İstanbul'da gerçekleştirilen Afganistan-Pakistan görüşmelerinin ardından açıklama yapıldı.
Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, taraflar Doha'da uzlaşılan ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.Afganistan ve Pakistan arasında 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde Doha'da Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.
2. Taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.
3. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esaslar, İstanbul'da 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek bir üst düzey toplantıda istişare edilecek ve kararlaştırılacaktır.

4. Taraflar, barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır.

5. Türkiye ve Katar, arabulucular olarak, her iki tarafın da sürece sağladığı etkin katkıları takdir etmektedir ve kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazırdır.


