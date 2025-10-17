Yeni Şafak
İstanbul'da pazar günü ve Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü ve Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

17/10/2025, Cuma
IHA
İstanbul'da pazar günü ve Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da pazar günü ve Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" ve kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valilinden yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.


Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi)

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Alternatif güzergahlar

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu




