İstanbul'da pazar günü ve Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valilinden yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.