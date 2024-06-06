İstanbul'da pazardaki kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kurban alım ve satışı yapacak vatandaşların mağduriyetler yaşamamaları için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban alım satım yerlerinde geçmiş yıllarda alıcı ve satıcıların mağdur duruma düşmesine sebep olan olayların işleniş yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda kurbanlık alacak vatandaşlara ilişkin, şu uyarılarda bulunuldu...