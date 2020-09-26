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İSTANBUL

İstanbul'da şafak vakti PKK operasyonu

İstanbul'un üç ilçesinde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul polisi tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerindeki operasyonlarda Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde bulundukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri kaydedilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul polisi, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul polisi, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât polislerinin de desteğiyle Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi ve Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, özel harekât polisleri eşliğinde koçbaşları ile demir kapıları kırarak adreslere girdi.

Polisin adreslerdeki aramaları sırasında, özel harekât ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul polisi, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

FATİH'TE BİR GÖZALTI

Polis, Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde üç katlı bir binaya operasyon yaptı. Adrese giren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına alarak, evde aramalarda bulundu.

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GAZİOSMANPAŞA'DA BALIKTAN GELEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde de polis ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. Adreslere giren ekipler, aranan 2 şüphelinin evde olmadığını belirledi. Evlerde bir süre arama yapan ekipler, şüphelilerin birlikte balık tutmaya gittiklerini tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alarak bekleyen ekipler, balıktan dönen şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul polisi, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

MALTEPE'DE 2 GÖZALTI

Operasyonun bir ayağı da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir gecekondu oldu. Kapıyı koçbaşı ile kırarak adrese giren ekipler karıkoca 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşte FETÖ-PKK ortaklığı
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İşte FETÖ-PKK ortaklığı
  • Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyon ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonun PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olduğu vurgulandı. PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldikleri tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şüphelinin, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları kaydedildi. Şüphelilerden 5'inin PYD içerisinde aktif faaliyette bulunduğu, diğer 2'sinin de örgüte eleman aktardığı öğrenildi.

İstanbul'un üç ilçesinde şafak vakti PKK operasyonu
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât polislerinin de desteğiyle Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi ve Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
Title
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, özel harekât polisleri eşliğinde koçbaşları ile demir kapıları kırarak adreslere girdi.
Title
Polisin adreslerdeki aramaları sırasında, özel harekât ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Title
Polis, Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde üç katlı bir binaya operasyon yaptı. Adrese giren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına alarak, evde aramalarda bulundu.
Title
Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde de polis ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. Adreslere giren ekipler, aranan 2 şüphelinin evde olmadığını belirledi. Evlerde bir süre arama yapan ekipler, şüphelilerin birlikte balık tutmaya gittiklerini tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alarak bekleyen ekipler, balıktan dönen şüphelileri gözaltına aldı.
Title
Operasyonun bir ayağı da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir gecekondu oldu. Kapıyı koçbaşı ile kırarak adrese giren ekipler karıkoca 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Title
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Title
Operasyon ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonun PKKKCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olduğu vurgulandı.
Title
PKKKCK - PYDYPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldikleri tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şüphelinin, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları kaydedildi. Şüphelilerden 5'inin PYD içerisinde aktif faaliyette bulunduğu, diğer 2'sinin de örgüte eleman aktardığı öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
İstanbul'un üç ilçesinde şafak vakti PKK operasyonu
İstanbul polisi tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerindeki operasyonlarda Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde bulundukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri kaydedilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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