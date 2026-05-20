İstanbul'da sağanak yağış esareti: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı yollar göle döndü

Saat 15.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini aşarken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu gibi kritik güzergahlarda araçlar ancak dur kalk yaparak ilerleyebiliyor. Üstelik bu akşam megakentte oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yolların da trafiğe kapatılmış olması, mevcut yoğunluğu etkileyen bir diğer faktör oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda peş peşe uyardı. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren üç saatlik kritik bir periyoda işaret ederek, İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak alarmı verdi. İstanbul Valiliği de bu uyarıyı destekleyerek özellikle Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde riskin yüksek olduğunu vurguladı. Yapılan resmi açıklamalarda, bu süreçte yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı tüm İstanbulluların azami düzeyde tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.