İstanbullular o güne dikkat: Radarda 'turuncu hücre' alarmı ve Kurban Bayramı için ilk tahmin geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi. Yeni haftada Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava dalgası etkisini artırırken, özellikle bazı iller için "hücre fırtınası" ve dolu alarmı verildi. Peki, İstanbul'da beklenen şiddetli yağış asıl hangi gün kapıyı çalacak? Tehlike sinyali veren "turuncu hücre" ne anlama geliyor? Yaklaşan Kurban Bayramı'nda plan yapanları nasıl bir hava bekliyor? İşte uzman ismin dikkat çeken uyarıları ve il il güncel hava durumu raporunun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni haftanın hava durumu raporu, yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ortaya koyuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle 20 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetini artırması bekleniyor. Türkiye genelinde yeni haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlanırken, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar yoğunlaşıyor
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ağırlıklı olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Düzce ve Zonguldak haricinde Karadeniz Bölgesi'nin genelinde, Doğu Anadolu'nun ise neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor.
Trakya'nın batı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da sağanak geçişleri yaşanacağı raporlanırken, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yeni yağış dalgasının başlayacağı ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise özellikle kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üç ila beş derece altında seyredeceği, sabah ve gece saatlerinde bu bölgelerde hissedilen serinliğin artacağı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.
Uzman isimden uyarılar
Haftanın hava durumu haritasını değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, mayıs ayının genel itibarıyla serin ve yağışlı geçtiğine dikkat çekerek, "Mayısın yarısını geçtik ancak halen çok ısınabilmiş değiliz. Ara ara sıcak günler yaşansa da genel tablo mevsim normalleri ve yer yer altındaki değerlerle devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Radar görüntülerine yansıyan hareketlilik üzerinden Elazığ ve çevresindeki yoğun yağışa da değinen Tek, "Şu anda Elazığ üzerinde turuncuya dönen bir hücre var. Bu bize kuvvetli yağış, dolu ve fırtına riskini gösteriyor" sözleriyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
İstanbul'un güncel durumu hakkında da bilgi veren uzman isim, "İstanbul'da etkili yağışlar çarşamba ve perşembe günü görülecek. Özellikle perşembe günü daha dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da beklenen gelişmeler
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların artış trendine girmesi ve İzmir'de termometrelerin 27-28 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, iç kesimlerde geleneksel kırkikindi yağışlarının süreceği belirtiliyor. Hafta ortasından itibaren Ege genelinde yağışların artması öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında ise artan nem oranıyla birlikte, bilhassa Antalya çevresinde öğleden sonraları gelişen yağışların hafta boyu etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri için de kritik uyarılarda bulunan Adil Tek, Diyarbakır, Batman ve Siirt eksenindeki beklentisini, "Bu bölgelerde dolu ve fırtına hücresi oluşabilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor" şeklinde özetledi. Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağış riski devam ederken, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı görülebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı tahminleri
Yaklaşan Kurban Bayramı için de ilk değerlendirmelerini paylaşan Adil Tek, "Bayram döneminde ülke genelinde yağış ihtimali yüksek görünüyor. Çok sıcak bir bayram beklemiyoruz" sözleriyle yaz mevsiminin geçen yıla kıyasla daha serin geçebileceğinin ve aşırı sıcak hava dalgalarının şimdilik öngörülmediğinin sinyalini verdi.