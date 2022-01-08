İstanbul'da şaşırtan görüntü: Şoförün üstünde yolculuk yaptı

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı.
Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Herekli Mahallesi’nde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert (32), 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Sert’in durumu, 2 Ocak’ta günü öğle saatlerinde ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert’in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.
Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert (34), yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin yaşadığını anlayan Sert, ambulans çağırdı.
Bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.
Ailesinin yaşamasını beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sert bebek hastanenin morgundan alınarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Otopsinin ardından babası tarafından alınan Hereke Mahallesine götürülerek cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı: Altı günlük yaşam savaşını kaybetti
Adana'da "öldü" denilen mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebek, yoğun bakıma alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi.
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Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Sekiz yolcu yaralandı
İstanbul Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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Olay, 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, yıkılan evinin ardından ablası tarafından yaptırılan barakada kalan Sabahattin Tanyeli (60) , alkol almaya başladı.
Gece ilerleyen saatlerinde sarhoş olan Tanyeli, sarhoş olunca içmek için yaktığı sigara ile sızdı. Elindeki sigara yüzünden barakada yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin barakadan çıkan yoğun dumanları görmesi üzerine durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Tanyeli’nin yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Verilen haber üzerine olay yerine gelen Abla Sabriye Tanyeli, Daha önceden barakanın olduğu yerde metruk binanın olduğunu ve kardeşinin o binada yaşadığını söylerken barakayı kendisinin yaptırdığını söyleyerek feryat etti.
Mahalle sakinlerinden Adem Susam, ’’ Daha öncede yakıyordu, yaka yaka bu hale geldi işte. Ablası burayı daha yeni yaptırmıştı. En sonunda kendini yaktı. Sürekli alkol alan bir insandı zaten. Bir insan kendi kendini yakar mı? ’’ dedi.
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Bursa'da korkunç ölüm: Ablası 'Bende bu kadar yapabildim' diyerek feryat etti
Bursa'da ablasının yaptırdığı barakada kalan Sabahattin Tanyeli, alkol alıp sarhoş olunca elindeki sigarayla uyuya kaldı. Çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Verilen haber üzerine olay yerine gelen abla Sabriye Tanyeli sinir krizi geçirirken ''Bende bu kadar yapabildim'' diyerek feryat etti.