Gündem İstanbulda şaşırtan görüntü Şoförün üstünde yolculuk yaptı
İSTANBUL

İstanbul'da şaşırtan görüntü: Şoförün üstünde yolculuk yaptı

İstanbul Üsküdar D-100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda şaşırtan görüntü: Şoförün üstünde yolculuk yaptı
Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı.

Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı: Altı günlük yaşam savaşını kaybetti
FOTOĞRAF 10
Title
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Herekli Mahallesi’nde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert (32), 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Sert’in durumu, 2 Ocak’ta günü öğle saatlerinde ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert’in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.
Title
Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert (34), yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin yaşadığını anlayan Sert, ambulans çağırdı.
Title
Bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.
Title
Ailesinin yaşamasını beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Title
Sert bebek hastanenin morgundan alınarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Title
Otopsinin ardından babası tarafından alınan Hereke Mahallesine götürülerek cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Title
Title
Title
Title
Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı: Altı günlük yaşam savaşını kaybetti
Adana'da "öldü" denilen mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebek, yoğun bakıma alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi.

İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Sekiz yolcu yaralandı
FOTOĞRAF 9
Title
Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Title
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
Title
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
Title
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.<br>
Title
Title
Title
İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Sekiz yolcu yaralandı
İstanbul Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da korkunç ölüm: Ablası 'Bende bu kadar yapabildim' diyerek feryat etti
FOTOĞRAF 17
Title
Olay, 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı mahallesinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, yıkılan evinin ardından ablası tarafından yaptırılan barakada kalan Sabahattin Tanyeli (60) , alkol almaya başladı.
Title
Gece ilerleyen saatlerinde sarhoş olan Tanyeli, sarhoş olunca içmek için yaktığı sigara ile sızdı. Elindeki sigara yüzünden barakada yangın çıktı.
Title
Mahalle sakinlerinin barakadan çıkan yoğun dumanları görmesi üzerine durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
Olay yerine gelen ekipler Tanyeli’nin yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Title
Verilen haber üzerine olay yerine gelen Abla Sabriye Tanyeli, Daha önceden barakanın olduğu yerde metruk binanın olduğunu ve kardeşinin o binada yaşadığını söylerken barakayı kendisinin yaptırdığını söyleyerek feryat etti.
Title
Mahalle sakinlerinden Adem Susam, ’’ Daha öncede yakıyordu, yaka yaka bu hale geldi işte. Ablası burayı daha yeni yaptırmıştı. En sonunda kendini yaktı. Sürekli alkol alan bir insandı zaten. Bir insan kendi kendini yakar mı? ’’ dedi.
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti
Title
Bursa'da korkunç ölüm: Ablası 'Bende bu kadar yapabildim' diyerek feryat etti
Bursa'da ablasının yaptırdığı barakada kalan Sabahattin Tanyeli, alkol alıp sarhoş olunca elindeki sigarayla uyuya kaldı. Çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Verilen haber üzerine olay yerine gelen abla Sabriye Tanyeli sinir krizi geçirirken ''Bende bu kadar yapabildim'' diyerek feryat etti.


Korku içinde yaşıyorlar

Korku içinde yaşıyorlar

​Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı.
80 kedi veköpeğe anne oldu

80 kedi ve
köpeğe anne oldu

​'Sabah kalktığımda en mutlu insan ben oluyorum'
Ülkeyi terk etmedi

Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü iddiaları yalanladı

​Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi.

​İstanbul Üsküdar'da şaşırtan görüntü.

Doğu'dan getirip satıyorlardı: 85 adrese baskın yapıldı.

Aranan<br>588 kişi yakalandı

Aranan
588 kişi yakalandı

​53 bin polis eş zamanlı denetime çıktı.

​En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine “uyarmadan ateş açma emri" verdi.

​​İlk belirlemelere göre iki ölü 19 yaralı var.

​Nedret Ersanel Kazakistan'daki karışıklığın 'olağan dışı şüpheliler'ini yazdı.
Altı günlük yaşam<br>savaşını kaybetti

Altı günlük yaşam
savaşını kaybetti

​Mezarlık yolunda yaşadığı ortaya çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.