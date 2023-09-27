İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 metre küp su kaldı

Kurak geçen yaz ayları sonrası, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığa İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP’li yönetiminin Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisinin 2. Kademesini zamanında bitirememesi ve Melen Projesinin verimli işletememesi eklenince Avrupa Yakasında baraj doluluk oranı yüzde 7,9 seviyesine düştü. Asya yakasında ise bu oran yüzde 45,9 seviyesine geriledi. Bu oranların nüfus üzerinden hesapladığımızda ise Avrupa yakasında barajlardaki su miktarının kişi başı 4 metre küpün altına düştüğü görülüyor.





PROJELER ZAMANINDA BİTİRİLMEDİ





İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İstanbul’un karşı karşı kaldığı susuzluk sorunun ana nedeninin CHP’li İBB yönetiminin yanlış yönetimi olduğunu kaydetti. “Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisinin 2. Kademesi ile ilgili henüz somut adım atılmamış olması ve buna bağlı olarak Kağıthane-Sefaköy İçmesuyu Tünelinin 2 yıldan fazla süre gecikmesinin Avrupa Yakasını susuzluğa doğru götürüyor” diye konuşan Hasanoğlu, barajlardaki doluluk oranının yüzde 23 seviyesine düşmesinin temel sebebinin İstanbul’un su yönetimindeki yanlışlıklar olduğunu kaydetti.





BİR BARDAK YENİ SU KAYNAĞI ÜRETİLMEDİ





İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Melen Projesi doğru ve verimli işletilmesi gerektiğini burada yaşanacak aksamaların İstanbul’u susuzluğa mahkum edeceğini söyleyen Sadullah Hasanoğlu, 2019-2023 döneminde İstanbul’da bir bardak bile yeni su kaynağı üretilmediğinin altını çizdi.





FATURAYI HALKA KESTİLER



