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İstanbul'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10:22 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da terör suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


Aralarında ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilenler bulunuyor

Haklarında
"silahlı terör örgütüne üye olma"
suçundan yakalama kararı bulunan firari kişilerin yakalanması için 25 Şubat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Operasyonda hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.



#FETÖ
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#pkk
#terör örgütü
#tutuklandı
36 dakika önce
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