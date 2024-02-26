İstanbul'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Aralarında ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilenler bulunuyor
Operasyonda hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.