İstanbul'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen iki kişinin yakalanması için DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu terör propagandası yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.