İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.





Toplu ulaşıma yüzde 18 zam





Toplantıda taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.









Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu.





Taksi ücretleri





Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu.





Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.





Servis ücretleri





0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.





Toplu ulaşım





İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.





Aktarma ücretleri





1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu.















