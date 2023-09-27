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İstanbul'da vatandaşı çileden çıkaran metro inşaatı: Dört yılda 200 metre ilerlemedi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi toplu taşımada mevcut araçları çalıştıramadığı gibi, İstanbul halkına nefes aldıracak projeleri de bir türlü tamamlayamıyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlanan metro projesi hala ilk günkü haliyle devam ederken bölge halkı ise ''Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi'' diyerek yaşananlara tepki gösteriyor.

08:55 . 27/09/2023 Çarşamba
IHA
4 yıldır bitmeyen metro vatandaşları çileden çıkardı

4 yıldır bitmeyen metro vatandaşları çileden çıkardı

27 Haziran 2019 yılında mazbatasını alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imkanlarıyla İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde olduğu gibi Pendik’te de 4 yıl önce Kadıköy - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve içmeler mahallelerini kapsayacak metro projesini başlatmıştı.



Bu projeyi başlattığı tarihten itibaren 4 yıl 6 ay geçmesine rağmen, metro şantiyesinde ne gözle görülebilen bir ilerleme, ne de bitim aşamasında olan bir durak görülüyor. 4 yıl 6 ay önce başlanan metro projesi hala ilk günkü haliyle devam ediyor.



"Çalışmıyorlar"


Metro inşaatının yanında esnaf Köksal Sarıkaya, "Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi. Çalışmıyorlar. Çalışmayan metro neden bitsin ki, tabii ki bitmez. Esnaf olarak şikayetçiyiz. Toz toprak oluyor gürültü oluyor sürekli" dedi.



"Müşteriler rahatsız oluyor"


Restoran işletmeciliği yapan Ali Arkan, "Arzumuz bu inşaatın bir an önce bitmesi. 4 yıl oldu, 3 defa da durdu. Bir türlü bitmiyor. Tozu toprağı çekilmiyor. Her gün trafik oluyor. Müşteri de rahatsız oluyor. Tozdan sesten etkileniyorlar ve gelmiyorlar" dedi.




#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
#Kaynarca metrosu
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