İstanbul’da yağışlı hava trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 80’i aştı

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte trafiği durma noktasına getirdi. Öğle saatlerinde başlayan yağmurla beraber Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, saat 14.40 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 80’i geçti. Normalde akşam saatlerinde görülen trafik, bu kez gün ortasında etkili oldu. Yağış nedeniyle toplu taşıma durakları ve istasyonlarda da yoğunluk oluştu.
İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.