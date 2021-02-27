Gündem İstanbulda yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı 15 kişiye 52 bin lira ceza
İSTANBUL

İstanbul’da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı: 15 kişiye 52 bin lira ceza

İstanbul’da yasağa rağmen asker uğurlayanlara ceza yağdı: 15 kişiye 52 bin lira ceza

Bağcılar’ın çeşitli semtlerinde yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında toplandıktan sonra meşaleler yakarak ateş dansı yapan ve sosyal medyada paylaşan 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Yasak olduğu halde düzenlenen asker eğlencesinde koronavirüs yasakları hiçe sayıldı.
Yasak olduğu halde düzenlenen asker eğlencesinde koronavirüs yasakları hiçe sayıldı.

Bağcılar Yavuz Selim, Yenimahalle, Mahmutbey ile Kemalpaşa Mahallerinde önceki gün ve dün toplanan gruplar, yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında eğlenmeye başlamıştı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenen gruptaki gençler, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Gruptaki bazı gençler ise ellerine aldığı meşalelerle ateş dansı yapmıştı. Semtlerde adeta terör estiren gruplar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından anlık olarak harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi
GÜNDEM
Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi

GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Görüntüleri incelemeye alan Bağcılar polisi, eğlencelerin düzenlediği yerleri tespit etti. Adreslere giden polis ekipleri, yasağı delerek asker eğlencesi düzenleyen 15 kişiye ’Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet’ suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. Cezaların ardından yapılan eğlenceler sonlandırılarak vatandaşlar evlerine gönderildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyenler ve sokağa çıkma kısıtlamasını delen kişilere göz açtırmayacağı öğrenildi.

İstanbul'da şoke eden görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlaması yaptılar
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İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen İstanbul’da yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Fatih’te geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki magandalar, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.
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Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken, içlerinden bazıları da “drift” tabir edilen yanlama hareketi ile slalom yaptı. Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi alanına giden magandalar, burada da yanlama yaptı. Megakentin altını üstüne getiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
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Polis, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da şoke eden görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlaması yaptılar
Fatih'te asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Havai fişek fırlatan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yollarda yanlama ve slalom yaparak patinaj çekti. Polis, mega kentin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
OYNAT 00:50
Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı


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