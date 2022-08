İstanbul’da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. Bin 272 sokak göle döndü.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

OYNAT 00:31 İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta yine bilindik manzaralar yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Bin 272 sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

“BEŞ DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"

Esnaf Hayrettin Irmak, “5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.

Cami görevlisi Zahir Gün ise “Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.