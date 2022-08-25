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İSTANBUL

İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta yine bilindik manzaralar yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Bin 272 sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yine aynı manzara: Esenyurtta sokaklar göle döndü
Esenyurt'ta sokaklar göle döndü.

İstanbul’da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. Bin 272 sokak göle döndü.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü
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İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta yine bilindik manzaralar yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Bin 272 sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki camiye kum torbalı baskın önlemi
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Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki camiye kum torbalı baskın önlemi
İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta birçok noktada su baskını yaşanırken, araçlar yollarda kaldı, evleri de su bastı.

Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmaması için cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

“BEŞ DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"

Esnaf Hayrettin Irmak, “5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.

Cami görevlisi Zahir Gün ise “Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta sağanak yine cadde ve sokakları göle çevirdi
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Esenyurt'ta sağanak yine cadde ve sokakları göle çevirdi
İstanbul Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Özellikle yine Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
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Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstabul'un pek çok noktasında şiddetli yağışlar başladı. Metrobüs yolunda yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrobüsün geçmesiyle birlikte sular altında kalan bir aracın sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Camiye kumdan set

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​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
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