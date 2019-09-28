Gündem İstanbuldaki deprem sonrasında 77 binada ağır hasar tespit edildi
İSTANBUL

İstanbul'daki deprem sonrasında 77 binada ağır hasar tespit edildi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi. 68 kamu yapısında ise incelemeler devam ediyor. Yetkililer, çalışmalar kapsamında kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulunuyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Tahliye edilen ve belediye ekipleri tarafından mühürlenen binanın bitişiğinde sıfır bina dikkat çekti.
Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Tahliye edilen ve belediye ekipleri tarafından mühürlenen binanın bitişiğinde sıfır bina dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki deprem sonrasında 77 binada ağır hasar tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Öte yandan 68 kamu yapısında incelemeler devam ediyor.

İncelemeler yapıldı

Bakanlık tarafından konut ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ise 3 bin 102 bağımsız birim incelendi.

İncelemeler neticesinde bin 987 hasarsız, 610 az hasarlı, 68 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Depremin ardından yıkık bina olmazken, 437 yapı da deprem öncesi riskli olduğu için kapsam dışı sayıldı.

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