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İSTANBUL

İstanbul’da 2 milyona yakın uyuşturucu hap ile 30 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul’daki operasyonda dikkat çeken fotoğraf

İstanbul’da polisin düzenlediği bir dizi operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo kokain ve kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu paketlerinde Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu
İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında iki ayrı şebekenin, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yüklü miktarda hap, kokan ve afyon sakızını piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi.

OPERASYONDA ESCOBAR FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında narkotik polisince dün Küçükçekmece’de bir otomobile yapılan baskında, aracın hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda 1 milyon 800 bin adet extacy hap, 30 kilo civarında kokain ele geçirildi.

İHA
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Escobar fotoğrafı.
  • Baskında D.S. (40) ve A.G. (34) adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, kokain paketlerinde 26 yıl önce bir operasyonla öldürülen Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

KIYAFETLERİ EMDİRİLMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Narkotik polisince 24 Mayıs Cuma günü Bakırköy’de dedektör köpekle bir kargo şirketine düzenlenen bir başka operasyonda ise İran’a ait yöresel kıyafetlerin astarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu bulunan kıyafetlere el konulurken, bu operasyonda ise İran uyruklu R.H. (21), S.B (33) ve B.T (36) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler.

ÖZEL BÖLME AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Otomobilde bulunan zula görenleri şaşkına çevirdi
Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, Küçükçekmece’de bir otomobile yapılan operasyonda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre, kokain ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği araç çalıştırıldıktan sonra ilk olarak arka cam rezistans düğmesine, daha sonra da çocuk kilidi düğmesine basılarak ikinci seviyeye getiriliyor. Özel bir kumandaya basılıp yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu haplar ele geçiriliyor. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konulurken, düzenlenen operasyon saniye saniye polis kamerasına da yansıdı. Elde edilen görüntülerden birinde, takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapılıyor. Aracın bagaj kısmı ile yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu bölümde yer alan uyuşturucu zulasında extacy haplar ele geçiriliyor.

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PAKETLERİN ÜZERİNE ESCOBAR FOTOĞRAFI

Kokain paketlerinin üzerinde, yaşadığı dönemde dünya kokain kaçakçılığının yüzde 80’ini elinde tutan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekiyor.

Narkotik polisine göre Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucuların piyasa değerinin 45 milyon lira civarında olduğu vurgulanıyor.
Öte yandan, operasyonla yakalanan 3’ü İran uyruklu 5 şüphelinin, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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