İstanbullu tatil yolunda

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, şimdiden yola çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluklar başladı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 bin 941 uçuşun gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca bugünden itibaren Türk Hava Yolları 15, Pegasus Hava Yolları da 20 ek sefer düzenleyecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan da otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirtti.

SEÇİME KADAR MİLYONLAR TAŞINACAK

Birol Özcan, otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirtti. Özcan, "Bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Ek seferleri bile sattık" dedi. Birol Özcan, muazzam bir yoğunluk olduğuna işaret ederek, "Sadece bir bölgeye değil, Doğu Anadolu'ya da, Güneydoğu Anadolu'ya da, Karadeniz'e de, Akdeniz'e de giden otobüsler dolu. Kısacası, tüm Anadolu ve Trakya otobüslerinde doluluk var" dedi. Özcan, sadece İstanbul'dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletlerinin de tükendiğini, dönüşler için de ek seferler koyduklarını söyledi. Her otobüste ortalama 45 yolcu bulunduğunu belirten Özcan, sadece İstanbul'dan çıkışta günlük ortalama 2 bin sefer yapılacağını, 30 Mayıs'tan 11 Haziran'a, hatta 23 Haziran İstanbul seçimlerine kadar milyonlarca kişiyi taşıyacaklarını bildirdi. TOFED Genel Başkanı Özcan, vatandaşlara korsan taşımacılık ve servis minibüsü uyarısı yaptı.

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Bakanlıktan ‘tatlı’ uyarı

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek "Sağlıklı Bayram Sofrası" hazırlandı. Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, söğüş salatalık, domates, salata, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan "Sağlıklı Bayram Sofrası" kuruldu.

YARIM PORSİYONU GEÇMEYİN

Hatice Berna Karakaş, bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmesi, bir, hatta yarım porsiyonun üstüne çıkılmaması gerektiğini aktararak, "Hamur işi, şerbetli tatlıları önermiyoruz. Sütlü, hatta meyveli tatlılar olabilir. Bu tatlılara meyve eklenebilir. Kuru meyveler yenilebilir, meyve tabakları hazırlanabilir" diye konuştu. Diyetisyen Karakaş, bayramda misafirlere tatlı ikramlarını yemeleri konusunda ısrarcı olunmaması, misafirlerin de nezaketen kendilerini yemek zorunda hissetmemeleri gerektiği uyarısında da bulundu.

Bayram havası

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde bölge bölge bulutlu ve yağışlı olması beklendiği bildirildi. Bayramın ilk günü İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 28 derece en düşük 18 derece olacak. Ankara'da bayramın ilk günü hava sıcaklığı en yüksek 31 derece en düşük 18 derece olarak görülüyor. 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.