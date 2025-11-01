Yeni Şafak
İstanbullular dikkat: Tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı

14:071/11/2025, Cumartesi
"İstanbul Maratonu" dolayısıyla yarınki tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı
İstanbul Maratonu dolayısıyla yarın T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, yarın gerçekleşecek Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada,
"Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz."
denildi.






