İstanbul'u fırtına vurdu kar kapıda

İstanbul Valiliği, kentte cumartesi günü etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına sonrası çeşitli ilçelerde meydana gelen olumsuzluklara ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne intikal eden ihbarlara dair açıklamalarda bulundu. Valilik verilerine göre, gün boyu fırtınalı havanın etkili olduğu, megakente ortalama 30 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Valilik, yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle İstanbul’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina, olmak üzere toplam 193 ihbarın geldiği bilgisini aktardı. Yapılan açıklamada, gelen ihbarlara ilgili birimlerin hızla müdahale ettiği, vatandaş mağduriyetinin en aza indirildiği aktarıldı.

OKULLAR TATİL, SEFERLER İPTAL

Beklenen kar yağışı sebebi ile İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Birçok ilde de okullar tatil edildi, Ankara'da ise taşımalı eğitime ara verildi. Çok sayıda sefer de iptal edildi: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkışlı 100'ü aşkın sefer iptal edildi. BUDO ve Şehir Hatlarına bağlı güzergahlarda 15 seferin iptal edildiği duyuruldu. Öte yandan, İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı, İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin de çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

RÜZGARIN ŞİDDETİ 58 KM'YE ULAŞTI

Fırtına yurdun diğer kesimlerinde de etkili oldu. Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kadınhanı'nda sabahtan itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu, İbrahim Paşa Camii’nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü görüldü. Kadınhanı-Ilgın Karayolu’nda da rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve TIR'ın devrildiği öğrenildi. Şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine de yol açtı. Doğanhisar'da da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yollara devrildi.

DENİZ TAŞTI

Antalya'da rüzgarın hızı saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle insanların yürümekte zorlandıkları dikkat çekti. Bazı bölgelerde reklam tabelaları ve çöp konteynerleri devrildi, ağaçların dalları kırıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Olumsuz havaya rağmen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.







