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İstanbul'u sağanak vurdu: Peş peşe trafik kazaları meydana geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yollar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

Pınar Görgü
13:38 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:16 - 8/09/2024 Pazar
Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış Avrupa Yakasında Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkili olurken Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde görüldü.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlanırken Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar alt geçitlere sığındı. Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi.

Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.


Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi.


Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.



#İstanbul
#sağanak
#trafik kazası
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