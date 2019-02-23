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İSTANBUL

İstanbul’un en kıymetlisi

AK Parti Fatih Belediyesi Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih ilçesinin İstanbul’un en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi. Turan, “Yedikule’den başlayıp Topkapı’ya kadar tarihi surların iç tarafındaki yapı yasaklı alanları kamuya kazandıracağız. Aynı zamanda Yedikule-Topkapı arasındaki kısmı millet bahçesi olarak kullanacağız” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Turan, Fatih’in her mahallesinin farklı bir kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi.
Turan, Fatih’in her mahallesinin farklı bir kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fatih ilçesi turizm alanında da İstanbul’un kalbini oluşturuyor. Yılda ortalama 16 milyon turiste ev sahipliği yapan Fatih’te hayata geçirilmeyi planlanan proje ve çalışmaları AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Yeni Şafak’a anlattı. Fatih ilçesinin AK Parti belediyeciliğiyle uzun yıllardır iç içe olduğunu söyleyen Turan, “Kadim bir ilçe olması hasebiyle geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bu da belli başı sorunları beraberinde getirdi” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Mehmet Ergün Turan, turistlerin daha fazla döviz bırakmasını sağlayacak yeni alanlar oluşturacaklarını söyledi.

SURLAR TURİZME AÇILACAK

  • Turan, şunları söyledi: “Surların iç kısmı tamamen Fatih Belediyesi’ne bağlı. Yedikule’den başlayıp Topkapı’ya kadar tarihi surların iç tarafındaki yapı yasaklı alanları kamuya kazandıracağız. Yedikule-Topkapı arasındaki kısmı millet bahçesi olarak kullanacağız. Burası Fatih ilçesi için birçok olumsuzluğu da beraberinde barındırıyor. Tarihi surların etrafı açılacak ve yenilemesi yapılacak. Ticaret ya da konut alanında hiçbir yapılaşma olmayacak. Tamamen tarihi dokusuna uygun olarak temizlenip yenilenecek, içerisinde yeşil alanlar olacak.

YENİ ROTA OLUŞTURULACAK

Fatih’te yüzlerce tarihi eser bulunuyor. Ummadığımız noktalarda bir tarihi eserle karşılaşmamız mümkün. Bununla ilgili turizm rotası oluşturacağız. Umudumuz Fatih’i tekrar ayağa kaldırmaktır. Fatih ayağa kalkınca İstanbul ayağa kalkacak. Medeniyetimizin merkezi olan Fatih’i şanına yakışır bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bizden önceki arkadaşlarımız da değerli hizmetlerde bulundu.

5 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Çok ciddi otopark sorunuyla karşı karşıyayız. Her yıl bin araçlık otopark yapmayı, 5 yılda ise 5 bin araçlık otopark alanlarını ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Kadınlar için değişik mahallelerde el işçiliği yapacakları ve ürettikleri ürünleri satabilecekleri alanlar oluşturulacak. Birçok üniversitemiz burada bulunuyor. Üniversite çağındaki gençlerimiz için tarihi mekanlarda 4 kütüphane ve etüt merkezi açmayı planlıyoruz. Bu mekanların bir kısmı 7/24 açık olacak.”

Fatih bizim yüzük taşımız

Yurtdışından gelen vatandaşların ilk uğrak yerinin Fatih’in Aksaray semti olduğunu belirten Turan, “Fatih ilçesi sınırlarındaki hiçbir nokta kendi başına bağımsız bırakılamaz. Buradaki her bir noktayı nakış gibi işleyeceğiz. Fatih bizim yüzük taşımız. Bunu iyi bir şekilde korunması gerekiyor. İstanbul’un hazine odası Fatih’tir. Burası bizim hazinesidir ve nasıl korunması gerekiyorsa biz de öyle koruyup kollayacağız” dedi.

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NÜFUS GECE 450 BİN GÜNDÜZ 3 MİLYON

  • Turan, Fatih ilçesinde günlük nüfus değişiminde de ciddi dengesizlikler yaşandığını söyledi. Fatih ilçesinin 450 bin nüfusuna karşılık günlük nüfus oranının 3 milyon olduğunu söyleyen Turan, “Türkiye’ye gelen turistin ilk uğradığı noktaların başında ilçemiz gelmektedir. Turizmin yanı sıra ticaret alanında da önemli yatırımlar buradan yapılmaktadır. Türkiye’de Fatih gibi bir ikinci ilçe bulunmamaktadır. Bu yoğunluğa karşı mevcut otopark alanları yetersiz kalıyor. Bunun önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖÇ VEREN İLÇE KONUMUNDAYIZ

Başkan adayı Turan, “Fatih maalesef ki göç veren ilçeler arasında yer alıyor. Bunun önüne geçmek için de çalışmalar yapacağız. İlçede semt kültürü yoğun bir şekilde yaşanıyor. Fatih’in her mahallesi farklı bir kültüre ev sahipliği yapıyor. Her tarafı tarih dolu ve tarih kokuyor. Ancak eskiyen bina stokları, bugüne göre planlanmayan yapılar bu göçü tetikledi. İnsanları burayı çok sevmesine rağmen göç etmek durumunda kaldı ve yaşayan nüfusta azalma oldu. Bunu tersine çevirmek istiyoruz. Fatih tekrardan aile yaşamının ve kaliteli yaşamın merkezi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Gençler denizle buluşacak

  • Başkan adayı Turan, “Sahil alanını daha verimli kullanmak için projeler hazırladık. Fatih’in gençleri denize hasret. Fatihli gençleri denizle buluşturmak için proje üzerinde çalışıyoruz. İstanbul’a yılda 17 milyon turist geliyor. Tamamına yakını Fatih ilçesindeki tarihi güzellikleri ziyaret ediyor. İstanbul’a gelip de Fatih’e uğramayan bir turist bulamazsınız. Turizm alanında turistlerin daha fazla döviz bırakmasını sağlayacağız. Daha kaliteli hizmet alacakları ve yeni alanları görecekleri bir ortam yaratacağız. Ticaret Odası ve turizmcilerle ortak çalışacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz var” dedi.
  • SPORDA AKTİF İLÇE OLACAĞIZ
  • Aile yaşamının devam etmesi için gençlerin yeni sosyal alanlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Turan, “İlçemizde spor ve sosyal alanlara ihtiyacımız bulunuyor. Mevcut kompleksler yetersiz kaldığı için bunların sayısını arttırılması gerekiyor. Yeni dönemde Fatih sporun en çok konuşulduğu ilçelerin başında yer alacak. Bunun için açık tesisler yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Yenikapı sahilinde iki yeni spor tesisini yapmaya başladık. Öte yandan saha sayımızı ve altyapı alanında tesisleşme oranını da arttıracağız” şeklinde konuştu.

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