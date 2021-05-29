İstanbul'un yeni simgesi olacak: Çamlıca Kulesi bugün açılıyor

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle resmen hizmete açılacak.

Aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet verecek

Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor. Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp, "tek verici tesis" modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek.

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Enerji tasarrufu sağlandı, çevre ve görüntü kirliliği tarihe karıştı

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

OYNAT 01:02 İletişim Başkanı Altun'dan "Çamlıca Kulesi" paylaşımı: Güzel İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumartesi günü resmi olarak faaliyete geçecek olan Çamlıca Kulesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin görüntülerine de yer veren Altun paylaşımında, 'Fethin yıl dönümünde, halkımızın hizmetine sunulacak Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor. Güzel İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.

FOTOĞRAF 15 Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 antenin hizmet verdiği radyoların yayınları, gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındı. Çamlıca'da çirkin görüntülere neden olan kulelerin kaldırılması için ise çalışmalar hızla devam ediyor. Cuma gününe kadar Çamlıca tepesinin kule ve antenlerden tamamen temizlenmesi planlanıyor. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulelerdeki yoğun mesaisi, havadan da görüntülendi. Çamlıca'yı kule ve antenlerden temizlemek için yoğun mesai harcayan işçiler, 100 metreden fazla yükseklikteki kulelerde sökme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çalışmalarda dev vinçler de kullanıyor. Toplam yüksekliği 388,5 metre olan yeni Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek. Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki antenler temizleniyor: İstanbul'un silüeti değişecek İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Megakentin yeni simgelerinden biri olan kulenin etrafındaki yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin sökümüne başlandı. İşçilerin zorlu söküm çalışması havadan görüntülendi.



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Çamlıca Kulesi ve etrafı, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak.

"Yayıncılık alanında bir ilke daha imza atılıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına anten, birleştirici , verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım, 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.

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Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir."