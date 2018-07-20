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EĞİTİM

İşte vakıf üniversitelerinin ücretleri

Vakıf üniversiteleri 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. En pahalı bölümlerin başında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Üniversite tercihlerine 2 hafta kala Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı.

Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında. Sabah'ın haberine göre sayılı üniversitelerde bulunan pilotaj programlarının ücreti ise zorunlu uçuş eğitimiyle birlikte yıllık 100 bin TL'yi geçiyor.

İşte bazı vakıf üniversitelerinin ücretleri:

Acıbadem: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Psikoloji 43 bin 500 TL, sosyoloji ise 32 bin TL.

Bilkent: Tüm bölümlerin yıllık ücreti 37 bin 120 TL.

Hasan Kalyoncu: Eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk 35 bin TL. Diğer lisans programlarının da yıllık ücretleri 27 bin TL.

İstanbul Aydın: Tıp fakültesi yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 TL. Diş hekimliği fakültesinin ücreti 66 bin TL. Eğitim fakültesi 17 bin 500 TL. Psikoloji 35 bin TL. Hukuk 47 bin TL. iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki programların ücretleri 33 bin TL'den başlayıp burs oranına göre 8 bin 250 TL'ye kadar düşüyor.

Bilgi: Ücretler peşin ve taksitli olarak değişiyor. Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 TL, taksitli ücreti ise 58 bin 626 TL.

Koç: Tıp 105 bin 500 TL. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.

Okan: Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL. Ancak bu ücrete yıllık 13 bin euro olan zorunlu uçuş eğitimi dâhil değil. Tıp 69 bin 900 TL, diş hekimliği 65 bin 900 TL.

Özyeğin: Fakülte programları 60 bin TL. Pilot eğitimi 48 bin TL. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. 3 dönem alınan eğitimin toplam ücreti 50 bin euro.

Sabancı: Tüm bölümlerde eğitim ücreti 72 bin 500 TL.

Yeditepe: Diş hekimliği 74 bin 750 TL, tıp 69 bin TL, eczacılık 57 bin 500 TL, hukuk 52 bin 900 TL, psikoloji 40 bin 800 TL.


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