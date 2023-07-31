İstedikleri sebzeleri elleriyle topluyorlar

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın yanı başında bulunan Dursunköy’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje ile geçimini çiftçilik ile sağlayan kadınların yıl boyu ekimini ve bakımını yaptığı ürünler, sezonu geldiğinde vatandaşla direkt buluşuyor. Vatandaşlar satın almak istedikleri ürünleri tarlada kendisi topluyor ve ürünler market ile aynı fiyata, kimi zaman daha ucuza satılıyor. İstanbul’da doğal ürünlere hasret kalmış vatandaşlar ve havalimanına gelen turistler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

VATANDAŞ DALINDAN ORGANİK TOPLUYOR

Geçimini çiftçilik ile sağlayan kadınların yıl boyunca emek harcayarak ekimini ve bakımını yaptığı ürünler aracı olmadan direkt vatandaşla buluşuyor. Çiftçiler bahçede çalışırken türküler söyleyip eğlenerek işlerini sevgiyle yapıyor. Tarlada çalışan çiftçilerden Hüsne Doğan, “Domates buduyoruz, çapa yapıyoruz, burada çalışıyoruz. Biber, patlıcan, domates var burada. En güzel duygu tarlada çalışıp yetiştirip yiyebilmek gerçekten. Gelen aileler de çok memnun kalıyorlar. Fiyatlar da marketle aynı denilebilir” diye konutşu.

İSTANBUL’DA OLMASI HARİKA

Tarladan ürün toplayan Atıf Hakyolu ise, “İstanbul’da böyle işlerin olması harika. Devamlı geldiğim yer, gözümle görerek toplayarak alıyorum ve lezzetli, memnunum da. Kendim ekmiş, kendi bahçemde topluyormuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı. Fedai Ceylan ise, “En güzeli dalından koparıp alabilmek, bu hissi yaşayabilmek, tavsiye ediyorum gerçekten. Marketten alınan domates ile bunun arasında ciddi fark var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.







