İstişare kampı öne alındı

AK Parti bir süredir 31 Mart seçimlerinin ayrıntılı röntgenini çekmek için çalışmalar yürütüyor. İki yıllık aranın ardından tam kadro kampa hazırlanan AK Parti’de kamp gündemi; başta seçim sonuçları olmak üzere ekonomik gelişmeler ve hükümet icraatları.