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İstişare kampı öne alındı

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 02:08 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti 7-9 Haziran’da yapacağı 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nı bir hafta öne aldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır” dedi.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Milletvekillerine yönelik 31 Mayıs, 1- 2 Haziran’da gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesi oluşturulması, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.



#AK Parti
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