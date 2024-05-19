İstişare kampı öne alındı

AK Parti 7-9 Haziran’da yapacağı 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nı bir hafta öne aldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır” dedi.
ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK
Milletvekillerine yönelik 31 Mayıs, 1- 2 Haziran’da gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesi oluşturulması, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.