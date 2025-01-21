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‘İsveç ne yaptı’ toplantısı

‘İsveç ne yaptı’ toplantısı

Canberk Doğan
04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Haziran 2022’de Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.
Haziran 2022’de Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

İsveç’in NATO’ya üyelik süreciyle başlayan temaslar sürüyor. Türkiye-İsveç arasında güvenlik ve terörle mücadele konularında yeni dönemin kapısını aralayacak Güvenlik Mekanizması toplantısı bugün Ankara'da yapılacak.

18 Eylül 2024’te İsveç heyetinin yaşadığı uçak arızası nedeniyle ertelenen toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıya İsveç’ten Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak. Toplantıda, İsveç’in Haziran 2022’de imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında Türkiye’ye terörle mücadeleye ilişkin verdiği taahhüt ve tutumlar değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, toplantıda Türkiye’nin terörle mücadeleye verdiği önemi vurgulaması ve özellikle PKK/PYD/YPG ile FETÖ’ye karşı İsveç’in atmasını beklediği somut adımları dile getirmesi bekleniyor. Türkiye, bu örgütlerin finansman ve propaganda faaliyetlerinin sona erdirilmesini öncelikli konular arasında görüyor. Ayrıca, Avrupa’da artış gösteren aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarına karşı duyulan endişelerin dile getirileceği ve bu sorunlarla etkili bir mücadele talep edileceği belirtiliyor. Toplantıda, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan iş birliğinin uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesi de hedefleniyor.

ATILAN ADIMLAR

İsveç, Üçlü Mutabakat çerçeve-sinde bu süreçte bazı adımlar attı. Terörizmle Mücadele Yasası 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girdi. İsveç Anayasası’nda yapılan değişikliklerle, terör örgütleriyle angajman sınırlandı. 1 Haziran 2023’te yürürlüğe giren yasa kapsamında, terör örgütüne katılım ve destek, ülkede suç haline getirildi. PKK’nın finansman faaliyetlerine yönelik adım atılarak “Kürt Kızılayı” oluşumunun banka hesabı kapatıldı. PKK mensuplarına karşı yargı süreçleri başlatıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#İsveç

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