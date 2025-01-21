‘İsveç ne yaptı’ toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, toplantıda Türkiye’nin terörle mücadeleye verdiği önemi vurgulaması ve özellikle PKK/PYD/YPG ile FETÖ’ye karşı İsveç’in atmasını beklediği somut adımları dile getirmesi bekleniyor. Türkiye, bu örgütlerin finansman ve propaganda faaliyetlerinin sona erdirilmesini öncelikli konular arasında görüyor. Ayrıca, Avrupa’da artış gösteren aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarına karşı duyulan endişelerin dile getirileceği ve bu sorunlarla etkili bir mücadele talep edileceği belirtiliyor. Toplantıda, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan iş birliğinin uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesi de hedefleniyor.