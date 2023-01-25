İsveç ve Finlandiya toplantılarına erteleme: Üçlü görüşme son günlerde yaşanan terör ve İslam karşıtı skandallara takıldı

MHP lideri Bahçeli, İsveç'te aşırı sağcı politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına sert tepki gösterdi: Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi, ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri, ABD'nin dublör ülkeleridir. Viking mantığı ABD'nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Kukla yakmış, kuklacılar da planlamışlardır.