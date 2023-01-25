İsveç ve Finlandiya toplantılarına erteleme: Üçlü görüşme son günlerde yaşanan terör ve İslam karşıtı skandallara takıldı

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü mutabakat 28 Haziran 2022’de Madrid’de imzalanmıştı.
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için geçtiğimiz haziranda imzalanan mutabakat kapsamında devam eden görüşmeler, İsveç’te son günlerde yaşanan terör ve İslam karşıtı skandallara takıldı. Söz konusu gelişmeler nedeniyle yakın zamanda yapılacak üçlü dışişleri bakanları düzeyinde müzakereler ertelendi. İsveç’in skandallara imza atan kişi ve çevrelere karşı yaptırım uygulamaması halinde Türkiye’nin müzakerelerden çekilmesi gündemde.
İsveç, son haftalarda Stockholm’de yaşanan Türkiye karşıtı eylemlere karşı duyarsızlığı nedeniyle olası NATO üyeliğini çıkmaza soktu. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur’an-ı Kerim’i yakarak eylem yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tutumunun katılaşacağını "Bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" uyarısıyla kayda geçirmişti.
İsveç’te yaşananlar nedeniyle ertelenen müzakereler sonrası, Türkiye’nin skandalın fail ya da çevrelerine yönelik beklediği yaptırımlar konusunda isteksizliğin sürmesi halinde üyelik trafiğini zor günler bekliyor. Geçen yıl Madrid’de varılan mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye ile gerekli iş birliklerini yapmamasını gerekçe göstererek Türkiye müzakerelerden çekilebilir. Haziran ayında imzalanan mutabakat ve 26 Ağustos’ta Finlandiya’da başlayan müzakerelerde Türkiye’nin istediği gibi bir sonuç elde edilememişti.